Fürstenwalde. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A12 bei Fürstenwalde (Oder-Spree) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Lastwagen fuhr in der Nacht zum Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache auf einen Pkw auf und schob ihn gegen einen vor ihm fahrenden Schwertransporter. Alle drei Fahrzeuge fingen Feuer und brannten zu großen Teilen aus. Der Pkw-Fahrer überlebte das Unglück nicht, wie die Polizei mitteilte. Der Lenker des Schwertransporters und die beiden Insassen des aufgefahrenen Lkw erlitten leichte Verletzungen. Die Bergungsarbeiten zogen sich über viele Stunden hin. Da es auch in der Gegenrichtung Unfälle gab, war die A12 zeitweise in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Schwertransporter war auf dem Weg in Richtung Berlin. Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr zwischen den Ausfahrten Fürstenwalde-West und Storkow. Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, war die Feuerwehr Fürstenwalde mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Ob es sich bei dem Pkw um das Begleitfahrzeug des Schwertransporters handelte, war zunächst noch unklar. »Das Auto wurde so stark zerstört, dass wir es einfach noch nicht wissen«, sagte ein Polizeisprecher. dpa/nd