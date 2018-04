Neuruppin. Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod einer 61-Jährigen in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) hat der Angeklagte gestanden, die Frau in blinder Wut misshandelt und getötet zu haben. »Sie wollte mich bei meiner Bewährungshelferin anschwärzen und da bin ich ausgerastet«, erklärte der 40-Jährige am Mittwoch zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Neuruppin in einer Einlassung, die von seinem Anwalt verlesen wurde. »Ich fühle mich für ihren Tod verantwortlich und das tut mir sehr leid.« Die langjährige Inhaberin eines Bootsverleihs am Ruppiner See war im August 2017 von Nachbarn tot auf ihrem Grundstück gefunden worden. dpa/nd