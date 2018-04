Storkow. Der Ausbau des Schlosses Hubertushöhe bei Storkow (Oder-Spree) zu einem Kulturpark könnte doch noch klappen. Nachdem Investor Rainer Opolka unlängst den Verkauf des Schlosses wegen jahrelang ausstehender Genehmigungen für das Bauprojekt angekündigt hatte, hegt er jetzt wieder Hoffnung. »Wir sind guter Dinge. Wir wollen das Projekt«, sagte Opolka am Mittwoch auf Anfrage. Zuvor hatte die »Märkische Oderzeitung« berichtet. Hintergrund seiner Hoffnungen sind geplante Gespräche zwischen Landkreis und Umweltministerium. Der Landkreis Oder-Spree bestätigte, dass es zeitnah weitere Arbeitstreffen geben soll. Dabei gehe es um die Prüfung des Bebauungsplans mit dem Ziel, eine Lösung zu finden. dpa/nd

