Mit der Kampagne »Kein Raum der AfD!« wollen Antifaschist*innen in Johannisthal protestieren

Eberhardt erklärte, dass er das Verfahren gegen ihn in einem »Passionsspiel« verarbeite, das Ende des Jahres aufgeführt werde. Obwohl es keinen Freispruch gab, zeigte er sich zufrieden. Letztendlich sei »der Tatvorwurf vom Tisch«, und es wurde anerkannt, dass kein rechtes Gedankengut propagiert worden sei. Auf formal-juristischer Ebene für einen Freispruch zu kämpfen sei die dafür nötige Energie hingegen nicht wert. Die stecke er lieber in antifaschistische Gedenkpolitik, sagte Eberhardt.

Bereits vor Beginn der Verhandlung zeichnete sich ab, dass es zu einer Einstellung des Verfahrens kommen würde. Staatsanwaltschaft und der verteidigende Anwalt hatten sich darauf verständigt, das Verfahren gegen 50 Arbeitsstunden in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke einzustellen.

Im Juni 2016 kam es am Rande einer Demonstration junger Armenier vor dem Bundestag zu einer Diskussion zwischen dem Angeklagten und einem Polizisten. Im Lauf der Diskussion zitierte Lothar Eberhardt einen Flüsterwitz, also einen Anti-Nazi-Witz mit den Worten: »Sieg heil, der Hund ist tot!« Der Polizist verstand aber keinen Spaß, und Eberhardt erhielt wenige Wochen später einen Strafbefehl über 30 Tagessätze à 20 Euro wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!