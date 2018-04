Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) hat den umstrittenen Umbau der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale verteidigt. »Ich halte nichts davon, eine lebendige, sich verändernde Kirche in das Gefängnis ihrer Vergangenheit einsperren zu wollen«, erklärte er. Die Kathedrale sei schon mehrfach umgebaut und den jeweiligen Anforderungen angepasst worden. Als Kulturwissenschaftler habe er eine Leidenschaft für Erinnerungskultur und geschichtliches Gedächtnis, sehe es aber kritisch, wenn Kirchenräume musealisiert werden. Er selbst saß in der Jury, die über die Umgestaltung entschied.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Neu im Kino: »Don’t Die in Liverpool«

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!