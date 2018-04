Freetown. Oppositionsführer Julius Maada Bio hat nach Angaben der Wahlkommission die Stichwahl am 31. März in Sierra Leone mit 51,8 Prozent der Stimmen gewonnen, so der »Sierra Leone Telegraph«. Der 53-Jährige wurde nach Bekanntgabe des Ergebnisses in der Nacht zum Donnerstag vereidigt. Der unterlegene Kandidat der Regierungspartei, Samura Kamara, beklagte Unregelmäßigkeiten und kündigte an, das Ergebnis anzufechten. Maada Bo ist Nachfolger von Ernest Bai Koroma, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte. epd/nd