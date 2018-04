Im Rostocker Volkstheater feierte am Donnerstag der Dokumentarfilm »Wildes Herz« über die Punkband »Feine Sahne Fischfilet« seine Kinopremiere. Der Film unter Regie von Schauspieler Charly Hübner erzählt aus dem Leben von Frontmann »Monchi« Gorkow. Es handle es sich um eine Reise in dessen Heimat, ein Ausflug in das Spannungsfeld von rechter Gewalt und linkem Protest in Mecklenburg-Vorpommern.

Das Werk hatte von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) das Prädikat »besonders wertvoll« erhalten. Auf dem DOK Festival Leipzig wurde der Film mit vier Preisen bedacht.

Die Mecklenburger Band stand bereits 2015 im Volkstheater auf der Bühne, als Teil des Schauspiels »Feuerherz«. dpa/nd