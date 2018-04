Erfurt. Die Thüringer nehmen weiter ab: Im ersten Halbjahr 2017 ging die Zahl der Einwohner um 4629 auf 2 153 499 zurück. Davon seien 1 066 047 Jungen und Männer sowie 1 087 452 Mädchen und Frauen gewesen, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mit. Nach einem Minus von etwa 12 600 Thüringern im Jahr 2016 setzte sich der Negativtrend nach den vorläufigen Erhebungen fort, so die Zahlenbehörde. Im Detail resultiere der Einwohnerverlust aus der zu den Todesfällen vergleichsweise geringer ausgefallenen Zahl von Geburten. Im ersten Halbjahr 2017 seien 8939 Kinder geboren worden, während 15 533 Thüringer starben. Abgemildert habe das negative Ergebnis aber ein leicht positiver Wanderungssaldo von 1792 Personen. Insgesamt seien in den ersten sechs Monaten des Vorjahres 22 532 Menschen nach Thüringen gezogen. Dem hätten 20 740 Fortzüge über die Landesgrenze hinweg gegenübergestanden. epd/nd