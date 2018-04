Grimma. Nach zwei Überflutungen bekommt Grimma in Sachsen ein hochwassersicheres Sportzentrum. Der Spatenstich für die rund vier Millionen teure Anlage erfolgt am 11. April, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Nachdem im Jahr 2014 die Mulde das alte Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion zwei Mal überflutet hatte, stimmte der Stadtrat einer Verlegung des Stadions zu. Die Arbeiten für den Neubau sollen bis Juni 2019 abgeschlossen sein. Die neue, hochwasserfeste Anlage sichere die Zukunft der Vereine auf Jahrzehnte, erläuterte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). dpa/nd