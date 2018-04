Rasante Preissteigerungen in der Baubranche. Der Neubau von Wohngebäuden kostete im Februar 2018 nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg in der Hauptstadt 5,5 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. In Brandenburg legten die Preise im gleichen Zeitraum immerhin um 4,9 Prozent zu. Einen höheren Preisanstieg gab es zuletzt im November 2007. Damals kostete der Wohnungsbau im Jahresvergleich 6,5 Prozent mehr in Berlin (Brandenburg: plus 9,5 Prozent). Der Bau von Straßen war im Februar 2018 in Berlin sogar 9,7 Prozent teurer als noch ein Jahr zuvor, in der Mark gingen die Preise um 9,1 Prozent hoch. nic