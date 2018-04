Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit ist die riesige Reklamewand am Funktionsgebäude der Komischen Oper Unter den Linden entfernt worden. Eine Sprecherin der Oper sagte, das Poster sei bereits vor Ostern abgehängt worden. Laut Mitteilung des Bezirksbürgermeisters von Mitte, Stephan von Dassel, hatte das Oberverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 20. Februar in letzter Instanz die Entfernung des Riesenposters innerhalb von vier Wochen verfügt.

An der Hauswand hatte eine Außenwerbungsfirma seit Jahren unterschiedliche Werbebotschaften angebracht. Die Komische Oper wurde aus den Einnahmen unterstützt. Schon 2013 hatte der Denkmalschutz des Bezirksamts die Reklamewand verboten. Dagegen wehrte sich die Werbefirma in einem Verfahren. epd/nd