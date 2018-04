Für den Sieg müssen möglichst viele Stiche platziert werden. Damen und Buben zählen als Trümpfe, dazu im Normalfall die restlichen Karokarten. Von oben nach unten gestaffelt werden bewertet: As mit 11 Punkten, Zehn gleich 10 Punkte, König 4, Dame 3, Bube 2. Die Neun zählt null. Zum Gewinn einer Runde sind 121 Zähler notwendig. gra

Für eine Runde Doppelkopf, zu der sich vier Personen treffen, wird ein Pack zu 48 Karten benötigt (doppeltes Skatblatt, allerdings ohne 7er und 8er Karten); jede Karte ist also doppelt im Spiel. Die beiden Teilnehmer, die jeweils eine Kreuzdame auf der Hand halten, bilden die Re-Partei gegen das andere Gespann, die Contra-Partei. Findet ein Spieler nach dem Austeilen das Kreuz-Damen-Duo komplett in seinem Blatt vor, kann er eine Solopartie starten.

Wahrscheinlich hat Doppelkopf eine lange Reise zurückgelegt, bevor es zu einem beliebten Kartenspiel im deutschsprachigen Raum aufgestiegen ist. Seine Wurzeln soll es im Schafkopf haben, und das kann sich wiederum eines fernen Vorfahren im mittelalterlichen Spanien rühmen. Das war nämlich das Kartenspiel »L’Hombre«, das im 14. Jahrhundert auf der Iberischen Halbinsel entstand. Von Maria Teresa (1638-1683), die den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. ehelichte, soll L’Hombre an den Hof zu Versailles gebracht worden sein. Von dort hat es sich jedenfalls im restlichen Europa verbreitet.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!