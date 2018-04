Auf der Opel-Rennstrecke bei Rüsselsheim startet der erste Rennwagen mit Pulverraketenantrieb. Das Gefährt, das in acht Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigt, wurde von Max Valier und Friedrich von Opel, Spitzname: Raketen-Fritz, konstruiert. Als Höchstgeschwindigkeit erreicht der Raketenwagen 238 km/h. An seinem Heck sind 24 Raketen befestigt, die nacheinander gezündet werden. Tests mit Autos mit Raketenantrieb werden noch heute durchgeführt.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!