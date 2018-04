Als Feldspieler taugt der von einigen Toyota-Ingenieuren in ihrer Freizeit gebaute Roboter nicht, doch nach 200 000 Übungswürfen ist er bei Freiwürfen mit einer Fehlerquote von Null inzwischen konkurrenzlos. Gesteuert wird der auf einer festen Plattform montierte 1,90 Meter große Aluminium-Roboter von einem Computer, der Elemente Künstlicher Intelligenz nutzt. Die helfen ihm bei den Übungswürfen, aus Fehlern zu lernen. Im direkten Vergleich mit menschlichen Spielern bei Würfen aus 3,6 Metern Entfernung verfehlten japanische Basketballprofis zwei von acht Versuchen, während der Roboter CUE zehn Treffer landete. StS

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!