Im Zentrum der Forschung steht die Analyse von Prozessen, die zur sogenannten Exzellenz in den verschiedenen Bildungsinstitutionen führen. Hierbei soll die »Bedeutung von Distinktion sowohl für die Bildungsadressaten als auch für die Bildungsanbieter empirisch« erfasst werden. Wobei Distinktion hier die Abgrenzung einer sozialen Gruppe gegenüber einer anderen bedeutet. Untersucht wird die Interdependenz von »Familie und Institutionen« beginnend mit der »Elementarbildung und Grundschule« über das »exklusive gymnasiale Schulsegment« zu »Hochschulen mit einem Eliteanspruch« wie auch »soziale Abgrenzungen in Peerwelten«.

Elitebildung. 2011 startete die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg das über die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Forschungsprojekt »Mechanismen der Elitebildung im deutschen Bildungssystem«. Dieser Komplex besteht aus sechs Projekten, die überwiegend im Zentrum für Schul- und Bildungsforschung bearbeitet werden; einige Teilprojekte hat die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg übernommen. Inzwischen laufen sie in zweiter Verlängerung bis 2019; mit dem »Zentralprojekt« wurde ein siebter Abschnitt begonnen.

