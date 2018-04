Was soll das sein

Beelitz. Die Sonne und die steigenden Temperaturen lassen den Freiland-Spargel in Brandenburg wachsen. Beelitzer Spargelbauern rechnen damit, in der kommenden Woche mit der Ernte zu beginnen. Ab Montag reisen die Erntehelfer an, sagte Geschäftsführer Ernst-August Winkelmann vom Spargelbetrieb Buschmann und Winkelmann. Auch Spargelbauer Jürgen Jakobs aus Beelitz ist zuversichtlich: »Jetzt geht es jeden Tag ein Stück voran.«

Am 12. April soll nun doch offiziell Saisonstart sein. Zwischenzeitlich hatte man den Erntestart wegen der kalten Witterung auf später verschoben. Saisonende ist traditionell am 24. Juni.

Spargel wächst in Brandenburg auf 5000 Hektar. Um Beelitz (Potsdam-Mittelmark) liegt das mit 1700 Hektar größte geschlossene Anbaugebiet Ostdeutschlands.

Beelitzer Spargel, 1861 erstmals gepflanzt, steht seit März EU-weit unter besonderem Schutz. Die Verwendung des Namens ist an strenge Vorgaben geknüpft. Nur Spargel, der in einem eng gefassten Gebiet rund um die Stadt Beelitz angebaut wird, darf künftig so genannt werden. dpa/nd