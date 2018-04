Potsdam. Nach dem Mitgliedervotum zur Neuauflage der großen Koalition im Bund hat die SPD in Brandenburg rund 170 Mitglieder verloren. Zwar verzeichneten die Sozialdemokraten im Land im ersten Quartal seit Jahresbeginn einen Zuwachs von knapp 230 Mitgliedern, wie Generalsekretär Erik Stohn am Freitag mitteilte. Kurz vor dem Mitgliederentscheid Ende Februar hatte das Plus allerdings bei 400 Neumitgliedern gelegen. Derzeit hat die märkische SPD nun 6602 Mitglieder. Bundesweit hatte die SPD nach dem Mitgliederentscheid 6000 Mitglieder verloren. dpa/nd