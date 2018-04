Der erste Moderator der »heute«-Nachrichten, Carl Weiss, ist tot. Der Journalist und Korrespondent starb im Alter von 92 Jahren, wie das ZDF mitteilte. Im April 1963 moderierte er als Redakteur im Studio die erste »heute«-Sendung. Zuvor war er Zeitungsjournalist und seit Ende der 50er Jahre Presseattaché der deutschen Botschaften in Indien und Indonesien.

Für das ZDF arbeitete Weiss auch als Korrespondent in Asien, zur Zeit des Vietnamkriegs. Später war er für den Sender in London und in Washington. 1978 wechselte Weiss zur ARD und wurde dort Programmkoordinator Politik, später ARD-Studioleiter in Brüssel. Trotz seiner Pensionierung kehrte er noch mal zum ZDF zurück und moderierte von 1992 bis 1997 die Sendung »damals - vor 40 Jahren«. AFP/nd