Hanoi. Sechs Regierungskritiker, darunter der prominente Menschenrechtsanwalt Nguyen Van Dai, sind in einem eintägigen Schauprozess in Vietnam zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Dai soll demnach 15 Jahre ins Gefängnis und fünf weitere Jahre unter Hausarrest gestellt werden, wie sein Anwalt am Donnerstag mitteilte. Die fünf Mitangeklagten erhielten Haftstrafen zwischen sieben und zwölf Jahren. Vier von ihnen müssen zusätzlich zwei bis drei Jahre Hausarrest verbüßen. »Das sind sehr harte Urteile«, erklärte Dais Anwalt Doan Thai Duyen Hai. Den Aktivisten wurde von den Behörden des Landes zur Last gelegt, einen Umsturz geplant zu haben. dpa/nd