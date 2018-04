Dieser Abend soll ein musikalisches Ausrufezeichen für Gender Equality in der zeitgenössischen Musik werden. Zu erwarten ist ein intensiver Konzertabend mit zwei Avantgarde-Jazz-Acts, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: das Berliner Trio Speak Low unter der Leitung von Lucia Cadotsch und Hanna Paulsberg mit dem Trondheim Jazz Orchestra in Kooperation mit dem Avantgarde-Pop-Duo Skrap. Die Abenddramaturgie beginnt so mit loungigem Kammerjazz und steigert sich in ein energetisches Jazzorchesterkonzert - beides mitunter tanzbar, experimentell und in seiner Herangehensweise sehr speziell. nd

8. April, 20 Uhr, Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, Hansaviertel