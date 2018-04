Der kongolesisch-belgische Musiker Baloji sorgte bereits mit seiner früheren Hip-Hop-Band Starflam Collective sowie seinem Debütalbum »Hotel Impala« für einige Furore in der Szene. Das Hauptthema dieses Albums war die Identitätssuche eines Anfang Dreißigjährigen. Musikalisch bewegt sich Baloji zwischen afrikanischer Musik, Rap, französischer Singer-/ Songwriter-Tradition, afro-amerikanischem Soul, Funk und Jazz. Den Weg zur Musik hat er über Hip-Hop und die Technik des Sampelns gefunden. Am Sonntag ist er im Gretchen zu Gast. nd

8. April, 20.30 Uhr, Gretchen, Obentrautstr. 19-21, Kreuzberg