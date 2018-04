Dresden. In 1192 Fällen hat der Freistaat Sachsen im vergangenen Jahr unfreiwillig die Nachlässe Verstorbener erhalten. Damit erhöhte sich der Bestand an diesen Erbschaften nach Angaben des Staatsbetriebes Zentrales Flächenmanagement auf 4234. Zu rund 30 Prozent handelte es sich um überschuldete Häuser, Wohnungen, Kleingärten, Garagen oder auch Gasthöfe. Viele der Mietwohnungen seien vermüllt, sagte der amtierende Geschäftsführer Stefan Wagner. dpa/nd

