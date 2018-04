Aden. Bei einem Rebellenangriff in Jemen sind nach Militärangaben Dutzende Soldaten aus Sudan getötet worden. Die in der Hauptstadt Sanaa herrschenden Huthi-Milizen attackierten am Freitag einen sudanesischen Militärkonvoi im Norden des Landes, wie am Samstag aus Kreisen der jemenitischen Armee verlautete. Sudan beteiligt sich an einer von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition, die der von den Huthi gestürzten Regierung in Jemen wieder an die Macht verhelfen will. AFP/nd