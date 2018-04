Riad. Die saudi-arabische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen mehrere Prinzen, Unternehmer und hochrangige Beamte wegen Korruption eingeleitet. Einige Verdächtige hätten sich geweigert, mit den Behörden zu kooperieren, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Saud al-Hamad der Zeitung »Asharq al-Awsat« am Sonntag. Die Anschuldigungen würden daher jetzt untersucht und die Fälle vor Gericht gebracht. dpa/nd

