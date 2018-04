Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hat einen viertägigen Besuch in Jordanien begonnen. Am frühen Nachmittag traf der SPD-Politiker und amtierende Bundesratspräsident in der Hauptstadt Amman ein. Müller will sich in dem arabischen Land über die Lage von Flüchtlingen informieren und dort stationierte Bundeswehrsoldaten besuchen. Zudem sind in Amman politische Gespräche mit Vertretern des Königshauses und des Parlaments geplant. Bei Müllers Gesprächen dürfte der anhaltende Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien breiten Raum einnehmen. Jordanien hat infolge der Konflikte in den Nachbarstaaten Syrien und Irak bis zu 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen - bei einer Gesamtbevölkerung von knapp zehn Millionen Menschen. dpa/nd