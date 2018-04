Beim Filmfestival »Achtung Berlin« sind vom 11. bis 18. April insgesamt 80 Filme aus Berlin und Brandenburg zu sehen. Eröffnet wird die 14. Ausgabe der Kinoschau am Mittwochabend mit Laura Lackmanns Beziehungskomödie »Zwei im falschen Film«. Mit Laura Tonke (»Mängelexemplar«) und Marc Hosemann (»Babylon Berlin«) in den Hauptrollen erzählt die 38-jährige Regisseurin von einem in die Jahre gekommenen Paar, das Liebe und Leidenschaft neu entdecken will.

In diesem Jahr gibt es elf Festivalkinos, darunter das Kino International, Babylon, Filmtheater am Friedrichshain und das neu eröffnete Delphi Lux am Bahnhof Zoo. Ausgesuchte Wettbewerbsfilme laufen auch in Beeskow. dpa