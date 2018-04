Drei Auszeichnungen bekam das Drama »The Ferryman« von Jez Butterworth. Es spielt in den 1980er Jahren während des Nordirland-Konflikts. dpa/nd

Das Hip-Hop-Musical »Hamilton« über einen der Gründungsväter der USA hat gleich sieben Mal bei den britischen Olivier-Theaterpreisen abgeräumt. »Hamilton« wurde vergangenen Sonntagabend in der Londoner Royal Albert Hall unter anderem in den Kategorien bestes neues Musical, bester Musical-Schauspieler (Giles Terera) und hervorragende Musik-Leistungen ausgezeichnet. Die Olivier-Awards gelten als die wichtigsten Theaterpreise Großbritanniens.

Nach der tödlichen Beißattacke in Hannover wird wieder über als gefährlich geltende Tieren debattiert - in Deutschland gibt es unterschiedliche Regelungen zur Haltung

Mit Punkrock gegen Militarisierung, Kommerzialisierung und Entsolidarisierung: Elektropartizany zu Gast in Berlin

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!