Eine Kunstgalerie in New York hat der Künstlerin Eva Hesse (1936 - 1970) eine Ausstellung gewidmet. Die Craig F. Starr Gallery zeigt Gemälde und Skulpturen der deutschstämmigen Künstlerin. Hesse emigrierte 1939 mit ihrer Familie nach New York und studierte dort bei Josef Albers Malerei. Sie ist vor allem für ihre Skulpturen bekannt und gilt als eine der ersten Vertreterinnen feministischer Kunst.