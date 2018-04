Was soll das sein

Berlin. Die EU-Kommission will laut einem Medienbericht Verstöße gegen die Rechte von Verbrauchern künftig härter bestrafen. Für Gesetzesverstöße, die Verbraucher in mehreren EU-Ländern betreffen, sollten Strafzahlungen von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes der Firmen verhängt werden, berichtete die »Welt« (Montag) unter Berufung auf einen Gesetzesvorschlag von EU-Verbraucherkommissarin Vera Jourova, der am Mittwoch vorgestellt werden soll. Unter das Gesetz könnten Fälle wie der VW-Abgasskandal oder Flugstreichungen fallen. Darüber hinaus wolle die EU vorschlagen, ein europäisches Modell für Sammelklagen einzuführen. AFP/nd