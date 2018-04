Wiesbaden. Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden sind in Deutschland im Februar deutlich gestiegen. Gegenüber Januar legten sie um 4,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das ist der höchste Zuwachs seit November 2007 - damals hatte der Anstieg 5,8 Prozent betragen. Deutlich teurer als 2017 waren Rohbauarbeiten: Hier stiegen die Preise um 4,4 Prozent. Die Preise für Erdarbeiten lagen um sechs Prozent höher; die für Betonarbeiten stiegen um 5,1 Prozent, die für Gerüstarbeiten um 4,9 Prozent. Auch Ausbauarbeiten wurden teurer. Im Straßenbau legten die Preise um 5,3 Prozent zu. AFP/nd

