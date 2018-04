Potsdam. Linksfraktionschef Ralf Christoffers hat einen Umbau des Sozialsystems und die Abschaffung von Hartz IV gefordert. »Die Monatssätze sind viel zu niedrig, um wirklich am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können«, sagte Christoffers am Montag in einem Interview der »Märkischen Allgemeinen«. Zugleich forderte er mehr geförderte Arbeitsplätze. »Allerdings müssen die öffentlichen Jobs aus der Grauzone herausgezogen werden. Sie dürfen nicht als Beschäftigungsverhältnisse zweiter Klasse oder als Gnadenakt für die Betroffenen angesehen werden.« Beispiele seien die Hilfe für Ältere und Behinderte, Sporttrainer oder Ansprechpartner für soziale Belange in den Kommunen. dpa/nd