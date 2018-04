Potsdam. Bei Kontrollen sind 2017 in den fünf Justizvollzugsanstalten des Landes 78 unerlaubte Mobiltelefone gefunden worden. Wie das Justizministerium am Montag in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilte, wurden 2016 in Gefängnissen 108 Handys entdeckt, 2015 waren es 146. Der Erfolg sei unter anderem auf Gegenmaßnahmen der Justizverwaltung zurückzuführen. So würden Besucher, Gefangene nach Hafturlaub und eingehende Pakete sorgfältig überprüft. Zudem habe sich der Einsatz von »Handyfindern« in den Haftanstalten bewährt. »Eine Vielzahl der Handyfunde ist auf den Einsatz dieser Geräte zurückzuführen«, hieß es. Derzeit laufe in einem Gefängnis ein Test mit sogenannten Mobilfunkblockern. dpa/nd