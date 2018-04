Mitte Mai wird in Nürnberg das analoge Kabelfernsehen abgeschaltet. Wer dann nur noch einen schwarzen Bildschirm sieht, muss sich einen neuen Fernseher mit eingebautem digitalen Empfänger kaufen.

Bis Ende des Jahres wird in Bayern auch das Kabel vollständig digitalisiert. Am 15. Mai stellt der Kabelnetzbetreiber Vodafone nun den Kabelempfang in der Region Nürnberg um.

In Bayern sehen demnach bereits 77,4 Prozent der Bevölkerung in Kabel-TV-Haushalten ihre Programme digital - das entspricht rund 3,3 Millionen Menschen. Die restlichen 22,6 Prozent sollten jetzt umsteigen. dpa/nd