Der Terrorschutz beschränkt sich nicht auf finanzielle Entschädigung. Bei einem Terroranschlag oder im Krisenfall bietet Europ Assistance als einziger Versicherer eine telefonische 24-Stunden-Krisenhotline mit Sicherheitsexperten an.

Hervorgehoben wurde Europ Assistance auch für seine Rückerstattungen bei Terroranschlägen. Neben der Möglichkeit eines Reiserücktritts, wenn sich 14 Tage vor Abreise ein Terroranschlag am Urlaubsort ereignet, ist der Kunde auch während einer Reise bei einem Terroranschlag mit einem Reiseabbruch-Schutz abgesichert.

In der März-Ausgabe der Zeitschrift »Finanztest« lautete das Testurteil »Gut (1,9)«. Der Jahrestarif für Familien wurde mit der Gesamtnote »Gut (1,7)« bewertet. Europ Assistance belegt damit jeweils den zweiten Platz.

