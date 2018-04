Was soll das sein

Trotz Schutzgitters können Laub und Nadeln in der Dachrinne liegen. Beim Frühjahrscheck also Rinne und Abfluss gründlich reinigen. Foto: Gabi Loke

Haben Dachziegel, Dachrinnen und Fallrohre den Belastungen durch Eis und Schnee und Dauerregen standgehalten? Sind Einfassungen, Aufhängungen und Befestigungen noch in Ordnung?

Beim Blick in die Dachrinne ist zu prüfen, ob der Abfluss frei ist. Eine Verstopfung ist möglicherweise schuld, wenn sich das Wasser seinen Weg zwischen Dämmung und Hauswand oder an der Fassade entlang gesucht hat.

Blättert der Putz ab? Gibt es Risse? Hat sich Moos angesiedelt? Wichtig ist, dass Wind und Sonne die Haushülle richtig austrocknen können. Dazu sollte alles weggeräumt werden, was die Luftzirkulation beeinträchtigt.

Wenn Feuchtigkeit ins Mauerwerk eingedrungen ist, muss unbedingt die Ursache gefunden werden. Im Zweifelsfall ist der Fachmann gefragt - insbesondere, wenn der Verdacht auf Schimmelbildung besteht. Unter www.vpb.de beispielsweise findet man dazu Hilfe.

Müssen Baumängel oder falsche Dämmung beseitigt werden, steht eine größere Aktion ins Haus. Für diesen Fall empfiehlt es sich, nach Unterstützung durch staatliche Gelder zu schauen. Unter www.kfw.de findet man Förderprogramme zur Energieeffizienz, unter www.bausparkassen.de zinsgünstige Bauspardarlehen und unter www.test.de Tipps für individuelle Finanzierungen.

Zu kontrollieren sind weiterhin Solar- und Satellitenanlagen. Sitzt alles noch fest? Das gilt ebenso für Verankerungen von Markisen, Vordächern oder Außenleuchten. Über eine frische Ölung freuen sich Scharniere an Fenstern und Türen, die der feucht-kalten Witterung besonders ausgesetzt waren. Dichtgummis haben vielleicht ihren Dienst getan und dürfen erneuert werden.

Bei Außentüren kann durch undichte Regenschutzschienen Feuchtigkeit in den Estrich eindringen - also hier unbedingt nachschauen. Unbeheizte oder im Winter wenig genutzte Räume sollten ebenfalls gecheckt werden.

Sind die Nächte frostfrei, darf Wasser auch wieder durch die Außenhähne fließen. Bleibt der Gang über das Grundstück. Sind die Wege stolperfrei? Haben die Terrassenfliesen den Winter gut überstanden? Ist der Zaun in Ordnung?

Wurde in alle kritischen Ecken geschaut, ist es an der Zeit, sich ein sonniges Plätzchen zu suchen und aufzulisten, was wann noch zu erledigen ist. Hatte man nicht auch beim Wintercheck eine solche Liste gemacht?

Also, den Frühjahrselan genutzt und entschieden: Genügen kleinere Reparaturen oder kommt man um eine Sanierung nicht herum? Das Jahr ist noch jung, aber der nächste Winter kommt bestimmt!