Solange ein Garten nicht zu verwahrlosen drohe - und davon könne im verhandelten Fall keine Rede sein, wie das Gericht meinte -, dürften sich Vermieter nicht in die Gartenpflege einmischen. OnlineUrteile.de

Der Rückschnitt von Hecken, Bäumen und Sträuchern dagegen setze Fachkenntnisse voraus und zähle zu den anspruchsvolleren Arbeiten, die der Begriff »Gartenpflege« nicht umfasse. Ein Anspruch des Hauseigentümers auf Schadenersatz komme daher nicht in Betracht, auch eine Umlage über die Betriebskosten sei nicht vereinbart.

Lege der Vermieter eines Hauses bzw. einer Wohnung mit Garten Wert darauf, dass der Mieter auch Bäume und Sträucher zurückschneide, müsse er das im Mietvertrag ausdrücklich festhalten, so die Richter des Amtsgerichts.

Mit »Gartenpflege« seien einfache Arbeiten gemeint, konterte der Mieter, aber nicht der Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern. Eine weitergehende Regelung enthalte der Mietvertrag nicht - auch nicht die Pflicht, im Rahmen der Betriebskosten die Kosten der Gartenpflege zu übernehmen. So sah es auch das Amtsgericht Würzburg mit Urteil vom 24. Mai 2017 (Az. 13 C 779/17). Es wies mit ihrer Entscheidung die Zahlungsklage des Vermieters ab.

