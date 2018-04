Der Personalmangel ist zum Hauptproblem in der Altenpflege geworden. 17 000 Stellen in den rund 13 500 Pflegeeinrichtungen können derzeit nicht besetzt werden, wie aus dem »Pflege-Thermometer 2018« hervorgeht. In der ambulanten Altenpflege sind der Untersuchung zufolge weitere 21 000 Stellen nicht besetzt. In der Altenpflege arbeiten insgesamt rund 1,1 Millionen Menschen. Das entspricht wegen des hohen Teilzeitanteils etwa 765 000 Vollzeitstellen.