- der Haushaltsgerätehersteller Miele in Gütersloh (über 5000 Beschäftigte),

Spitzenreiter in den sechs verschiedenen Größenkategorien (Anzahl der Beschäftigten) sind in diesem Jahr:

An dem zum 16. Mal durchgeführten Wettbewerb nahmen 740 Unternehmen aller Branchen, Größen und Bundesländer teil. Rund 310 000 Beschäftigte wurden repräsentativ zur Arbeitsplatzkultur ihres Unternehmens befragt.

Die Preisträger des Wettbewerbs »Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018« stehen fest. 100 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet wurden in Berlin für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für die Beschäftigten ausgezeichnet.

