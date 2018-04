Erfurt. In Thüringen ist die Zahl der Familien und Kinder zwar zurückgegangen. Allerdings leben in den Familien jetzt mehr Kinder, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik anlässlich des Tages der Geschwister am 10. April am Montag in Erfurt mit. Die Familien würden tendenziell größer, hieß es. Nach den Angaben ging die Zahl der Familien mit Kindern von 2006 bis 2016 um rund 20 Prozent von etwa 364 000 auf 288 000 zurück. Die Zahl der Kinder sank im gleichen Zeitraum nur um etwa 18 Prozent von 524 000 auf 431 000. Während 2006 nur etwa jedes vierte Kind zusammen mit zwei und mehr Geschwistern aufwuchs, war es zehn Jahre später jedes dritte. Etwa zwei Drittel der Geschwister lebten 2016 bei Ehepaaren (167 000), jedes fünfte Kind mit Geschwistern lebte bei Alleinerziehenden und rund 15 Prozent bei Lebensgemeinschaften. dpa/nd