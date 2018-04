Arnstadt. Für die insolvente Bäckereikette Frischback aus dem thüringischen Arnstadt geht es weiter. Die Gläubiger der Unternehmensgruppe mit rund 120 Filialen hätten die Insolvenzpläne einstimmig angenommen, teilte die betreuende Anwaltskanzlei am Dienstag mit. Damit könne die in Eigenverwaltung geführte Insolvenz voraussichtlich Ende April beendet werden. Für die mehr als 800 Mitarbeiter bestehe nach einer erfolgreichen Umstrukturierung nun Sicherheit. Die Gruppe, zu der drei verschiedene Unternehmen gehören, hatte im August 2017 Insolvenzantrag gestellt. Sie hatte mit der wachsenden Konkurrenz durch Discounter zu kämpfen. Nun wurden den Angaben zufolge Filialstruktur und das Sortiment angepasst. Die Gruppe betreibt Filialen in Thüringen und vier weiteren Bundesländern. Gebacken wird in Arnstadt und Schmalkalden. dpa/nd