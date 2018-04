Was soll das sein

Berlin. Der Tarifstreit bei der Deutschen Post ist beendet. Die Gewerkschaft ver.di nahm am Dienstag das Ende Februar von dem Unternehmen vorgelegte Angebot an. Von über 50 000 ver.di-Mitgliedern, die sich an einer Abstimmung beteiligten, stimmten knapp 68 Prozent für die Annahme. Die 130 000 Tarifbeschäftigten bekommen durch den Vertrag mit einer Laufzeit von 28 Monaten zum 1. Oktober drei Prozent mehr Geld, ein Jahr später steigen die Löhne um weitere 2,1 Prozent. Rückwirkend erhalten die Beschäftigten für April eine Einmalzahlung von 250 Euro. Die Beschäftigten können sich statt für die Lohnerhöhung auch für zusätzliche Freizeit entscheiden. AFP/nd