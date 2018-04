Düsseldorf. Knapp die Hälfte der Deutschen ist einer Studie zufolge immer online und auch immer erreichbar. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Befragung des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft und der Forschungsagentur DCORE hervor. Demnach schalten aber auch 60 Prozent ihre Geräte gelegentlich für ein paar Stunden aus - allerdings fällt es 38 Prozent schwer, offline zu sein. 73 Prozent stimmen der Aussage zu, dass sich Kommunikation auf digitale Kanäle verlagere und die, die diese nicht nutzen, »nichts mehr mitbekommen«. 42 Prozent können sich vorstellen, künftig fast alle Einkäufe über das Netz zu erledigen. Dem stehen aber auch 71 Prozent gegenüber, die bestimmte Anwendungen aus Datenschutzgründen nicht nutzen wollen. AFP/nd

