US-Präsident Trump droht mit weiteren Strafzöllen in Höhe von 100 Milliarden Dollar / Peking: »Wir wollen keinen Handelskrieg, aber wir fürchten einen solchen Krieg auch nicht«

In einer Rede erwähnte Staatschef Xi Jinping den Handelsstreit am Dienstag nicht. Er sprach aber von einer »neuen Phase der Öffnung«. Konkret nannte Xi Maßnahmen zur Reduzierung von Zöllen auf Autos und zum Schutz geistigen Eigentums. Diese Bereiche zählen zu den Hauptforderungen der USA. Agenturen/nd

Schon am vergangenen Donnerstag hatte China eine Klage bei der WTO wegen der 25-prozentigen Strafzölle der USA auf Importe aus China im Wert von 50 Milliarden Dollar eingereicht. US-Präsident Donald Trump hatte China Technologiediebstahl vorgeworfen. Nun haben beide Seiten 60 Tage Zeit, um Stellung zu beziehen. Dann kann das Schiedsgremium angerufen werden. Trump droht mit weiteren Zöllen.

Peking. Im Handelskonflikt mit den USA hat China bei der Welthandelsorganisation WTO Beschwerde gegen US-Strafzölle auf Importe von Stahl und Aluminium eingereicht. In der Klage heißt es, die zusätzlichen Abgaben widersprächen internationalen Handelsvereinbarungen.

