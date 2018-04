Moskau. Nordkorea setzt angesichts der Spannungen im Atomkonflikt auf eine engere Zusammenarbeit mit Russland. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel erfordere eine »Stärkung der Kooperation, einen Aufbau der strategischen Kommunikation und eine Koordination der Aktivitäten beider Länder«, sagte Außenminister Ri Yong Ho am Dienstag in Moskau. Reisen ranghoher Regierungsmitglieder Nordkoreas ins Ausland sind sehr selten. Ris Russlandbesuch wird im Kontext bevorstehender Gespräche im Korea-Konflikt gesehen. Ende April sind erstmals seit Jahren Verhandlungen zwischen Nord- und Südkorea geplant. Ein Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump könnte im Mai folgen. dpa/nd

