Die britische Regierung streitet öffentlich um einen Verbleib in der Zollunion

Zum Jahrestag des Karfreitagsabkommens herrscht in Nordirland politischer Stillstand / Hinzu kommen Sorgen vor einer neuen Grenze auf der irischen Insel nach dem Brexit

London. 20 Jahre nach dem Abkommen zur Beilegung des Nordirlandkonflikts hat der britische Ex-Premier Tony Blair vor Risiken des Brexits für den Frieden gewarnt. Der Brexit ändere das, »was bislang die Symmetrie in den Beziehungen zwischen Irland, dem Vereinigten Königreich und Europa gewesen ist«, sagte er am Montag. Wenn Großbritannien die EU verlässt, drohen zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland wieder Grenzkontrollen. AFP/nd

Nach dem Verfassungsgerichtsurteil muss eine Reform bis Ende 2019 her - deren Richtung ist ungewiss

Vermögensteuern sind in Deutschland niedriger als in vielen anderen Industrieländern - gerade den Kommunen entgehen dadurch Einnahmen

