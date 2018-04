Hanoi. Ein Gericht in Vietnam hat den Regimekritiker Nguyen Van Tuc wegen »Aufwiegelung« zu 13 Jahren Haft verurteilt, sagte seine Tochter. Ihr gesundheitlich angeschlagener Vater habe die Vorwürfe vor dem Gericht in der Provinz Thai Binh zurückgewiesen. »Er sagte, er sei unschuldig, weil der Kampf für Demokratie und Menschenrechte kein Verbrechen ist.« Tuc hatte sich einer »Bruderschaft für Demokratie« angeschlossen. Deren Gründer Nguyen Van Dai war letzte Woche zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. dpa/nd

