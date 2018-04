Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas erhält in diesem Jahr den Deutsch-Französischen Medienpreis. »Jürgen Habermas hat durch seine wissenschaftliche Arbeit Generationen von Akademikern geprägt und durch seine regelmäßigen Zwischenrufe die Debatte über die Zukunft Europas maßgeblich mitbestimmt«, erklärte der Vorsitzende des Deutsch-Französischen Journalistenpreises Thomas Kleist am Dienstag in Saarbrücken. Die Preisverleihung findet am 4. Juli in Berlin statt.

Habermas seht laut Kleist für ein Europa der Bürger sowie eine offene Gesellschaft. »Die Debatte über die Zukunft Europas ist ohne die Einwürfe und Zwischenrufe von Jürgen Habermas nur schwer vorstellbar«, betonte Kleist.

Der Preis geht jährlich an eine Persönlichkeit, die sich für die grenzüberschreitende Verständigung in Europa einsetzt. epd/nd