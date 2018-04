Mainz. Beim Entgleisen einer Straßenbahn in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz sind am Mittwochmorgen insgesamt 29 Menschen verletzt worden, darunter rund zehn Schulkinder. Die Bahn war auf ihrem Weg Richtung Mainzer Innenstadt nach Polizeiangaben auf Höhe einer Weiche aus den Schienen gesprungen. Warum, war zunächst unklar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund eine Million Euro. Am Dienstag wurden in Mecklenburg-Vorpommern bei der Entgleisung der »Molli«-Bahn in Heiligendamm drei Menschen verletzt. Die Ursache war eine falsche Weichenstellung, wie die Polizei berichtete. Die Waggons der Bäderbahn seien aus den Gleisen gesprungen, sie kippten aber nicht um. dpa/nd