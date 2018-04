Hamburg. Kassenpatienten müssen im Schnitt rund 20 Wochen auf eine Behandlung beim Psychotherapeuten warten. Nach einer Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer ging die Wartezeit seit 2011 nur leicht von damals 23,4 Wochen auf jetzt 19,9 Wochen zurück, wie der Norddeutsche Rundfunk berichtete. Am längsten warten demnach Patienten in Thüringen und im Saarland auf den Beginn der Behandlung, fast 24 Wochen. Am schnellsten geht es in Berlin (13 Wochen) und Hessen (17 Wochen). AFP/nd