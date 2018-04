Was soll das sein

Buenos Aires. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat das Verhalten des Bundesregierung im Fall des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont gelobt. »Der Ansatz war vorbildlich. Sie haben gesagt, sie werden sich als Regierung nicht mit dem Thema befassen, weil es eine juristische Angelegenheit ist«, sagte Rajoy am Dienstag bei einem Besuch in Buenos Aires. Rajoy betonte, die Entscheidungen der Gerichte seien hinzunehmen. Das Oberlandesgericht Schleswig hatte den spanischen Hauptvorwurf der Rebellion fallengelassen und Puigdemont unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. »Wir werden die Entscheidung respektieren, die am Ende getroffen wird«, sagte Rajoy. dpa/nd